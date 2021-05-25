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The Mirror: свидетель убийства Джорджа Флойда дал первое интервью

Общество

The Mirror: свидетель убийства Джорджа Флойда дал первое интервью
Федеральное агентство новостей  / 

Подросток, ставший свидетелем гибели Джорджа Флойда в США, дал первое интервью о тех событиях. Юноша уверен, что полицейский понял, что убил преступника, и хотел это скрыть.

Молодой американец дал свое первое интервью о том, как на его глазах погиб Джордж Флойд во время полицейской операции год назад. По словам 17-летнего Кейлинна Г., правоохранитель точно знал, что преступник умер. Именно поэтому мужчина не слез с жертвы, чтобы свидетели не догадались об этом тоже, сообщает The Mirror.

Подросток уточнил, что сотрудник правоохранительных органов оценил ситуацию буквально в течение нескольких минут и специально пытался остановить свидетелей задержания Флойда, чтобы они не увидели, что отец пятерых детей скончался прямо на месте преступления. Известно, что Кейлин Г. умолял полицейского встать с шеи злоумышленника и запечатлел происходящее на видео. Этот видеоролик явился в суде достаточным доказательством вины Дерека Шовина в убийстве темнокожего американца.

Ровно год назад в США произошло резонансное задержание преступника-рецидивиста Джорджа Флойда. В ходе операции сотрудник полиции Дерек Шовин убил 46-летнего мужчину, наступив на шею злоумышленника коленом. Убийство Флойда спровоцировало волну протестов в США, которые вылились в беспорядки, погромы и поджоги.

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