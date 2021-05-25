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Хабаровск получил вакцину от коронавируса "КовиВак"

Общество
  /   Обновлено: 25 мая 2021 14:17

Хабаровск получил вакцину от коронавируса «КовиВак»
facebook.com  / ФГУП ПИПВЭ им М.П. Чумакова

Первая партия вакцины против COVID-19 "КовиВак" поступила в Хабаровский край, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Сообщение о доставке первых доз препарата поступило перед началом заседания местного оперштаба по коронавирусу, рассказала заместитель начальника отдела Минздрава Хабаровского края Нина Осипова.

"В ближайшее время мы ее распределим по медицинским организациям края, которые участвуют в вакцинации", — заявила она.

Преимущества "КовиВак" для Хабаровского края заключается в том, что температурный режим хранения вакцины составляет от +2 до +8 градусов. Поэтому ее легко использовать в отдаленных населенных пунктах.

Почти месяц назад, 28 апреля, медицинские организации Приморского края получили первые дозы "КовиВака". Информацией об этом поделились в местном правительстве.

#хабаровский край #вакцина #КовиВак
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