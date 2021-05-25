Песков ответил на вопрос о безопасности пассажиров при посадке самолета Ryanair

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Жизни людей на борту лайнера Ryanair не были подвергнуты опасности при посадке в Минске. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил во время беседы с журналистами.

Представители СМИ задали Пескову вопрос о том, считает ли он, что экстренная посадка воздушного судна ирландской авиакомпании в Минске могла представлять опасность для пассажиров. Пресс-секретарь рассказал, о чем на самом деле стоило беспокоиться в этой ситуации.

"Если мы правильно понимаем, было сообщение о существовании определенной угрозы на борту. И в соответствии с международными правилами необходимые алерты были сделаны", — ответил Песков.

Самолет компании Ryanair ранее совершил срочную посадку в минском аэропорту в связи с сообщением о минировании. После проверки авиалайнер смог продолжить путь.