В Кремле не согласны с заменой российского флага на площади в Риге

ИА Политика Сегодня / Ягудаев Владимир

Решение о замене российского флага на символику Олимпийского комитета РФ в Риге не нашло поддержки в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, если площадь, где флаг был заменен, не является местом проведения чемпионата мира по хоккею, то Кремль не готов поддержать подобное решение.

Напомним, что ранее в Риге были убраны российские флаги, которые размещались в городе совместно с флагами других стран-участниц чемпионата мира по хоккею.