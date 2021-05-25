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Песков рассказал, без чего нельзя побороть киберпреступность

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 14:05

Песков рассказал, без чего нельзя побороть киберпреступность
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У взаимодействия США и России в совместной борьбе с киберпреступностью нет альтернатив, и без него невозможно обеспечить безопасность информационного пространства.

На встрече с журналистами пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин направил предложение по поводу сотрудничества в сфере информационной безопасности, касающееся всех стран, но в первую очередь США.

"Без такого взаимодействия нам невозможно избавиться от угрозы и минимизировать угрозу вот этих самых пресловутых хакеров, коим всем наши недруги приписывают принадлежность к российскому государству. Поэтому, конечно, как таковое это сотрудничество чрезвычайно важно", — поделился Песков, комментируя возможность обсуждения вопросов кибербезопасности на ближайшем саммите России и США.

В понедельник Совбез РФ передал, что его руководитель Николай Патрушев провел переговоры с американским коллегой Джейкобом Салливаном, что стало важным шагом на пути подготовки встречи двух американских лидеров. Место ее проведения и дата станут известны позже.

#песков #киберпреступность #салливан
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