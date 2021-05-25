Дмитрий Песков прокомментировал нашумевшее высказывание главы Коми

ФБА «Экономика сегодня» / Степан Яцко

Слова главы Коми Владимира Уйбы, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным, были вырваны из контекста, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как ранее стало известно, в Сети было опубликовано видео, на котором Уйба общается с жителями одного из населенных пунктов. Он попросил обращаться с проблемными вопросами к нему напрямую, а когда один из собеседников указал, что обращаться нужно к президенту, Уйба ответил: "Да какой Путин? У вас я – Путин". В пресс-службе республиканской администрации уже отметили, что губернатор имел в виду свою ответственность за регион.

По мнению Пескова, данные слова действительно были вырваны из контекста, так как у главы Коми, возможно, есть недоброжелатели.

"Тут очевидно, первое, что это вырвано из контекста, и второе, что губернатор как раз и говорил о том, что есть полномочия и есть ответственность у главы региона", — указал официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента также отметил, что подобным принципом должен руководствоваться каждый губернатор.