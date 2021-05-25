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Вассерман: выдача паспортов РФ в Донбассе угрожает антироссийской концепции Украины

Политика

Вассерман: выдача паспортов РФ в Донбассе угрожает антироссийской концепции Украины
wikipedia.org  / Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 3.0

Выдача российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик неизгладимо влияет на русофобскую концепцию Украины. Об этом заявил журналист Анатолий Вассерман.

Такой антироссийский принцип был сформирован еще поляками в XVIII веке. В итоге это привело русских граждан Украины к нынешнему катастрофическому положению. Обычные люди в результате оказались ущемленными, считает публицист.

"Раздача паспортов Российской Федерации, несомненно, причиняет ущерб концепции Украины как анти-России", — добавил Вассерман в беседе с "Украиной.ру".

Ранее бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука назвал жителей Донбасса, которые получили паспорт РФ, "недогражданами". По его словам, у них нет права голосовать. Однако в Кремле уже уточняли, что двойное гражданство в этом случае не является препятствием для участия в выборах, сообщает сайт 360tv.ru.

#донбасс #вассерман #паспорта
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