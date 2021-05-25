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Заведующая детсада в Татарстане требовала проценты от детских фотосессий

Происшествия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 13:45

Заведующая детсада в Татарстане требовала проценты от детских фотосессий
Пресс-служба Калининского района  / 

Прокуратура начала проверку после заявлений фотографа о том, что директор детсада в Набережных Челнах требовала 20% от его заработка.

Фотограф опубликовал пост в соцсетях с обвинениями в адрес руководства учреждения. Женщина попросила занести проценты, полученные от работы. При этом мужчина не уточнил, про какой конкретно детский сад идет речь. Прокуратура заявила, что проверит сообщение заявителя и примет процессуальное решение, сообщает сайт 360tv.ru.

В Дубае участниц "голой" фотосессии задержала полиция. В мероприятии участвовало около 10 девушек. Съемка велась на балконе элитной гостиницы в Дубае. Общественность ОАЭ возмутило случившееся, так как данная выходка противоречит местному законодательству. Задержанными девушками оказались гражданки Украины, которые якобы делали снимки для рекламной кампании.

#татарстан #детсад #фотосессия
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