The Guardian: вакцинация в Гонконге под угрозой из-за срока действия немецкого препарата

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Гонконг может столкнуться с нехваткой вакцины, поскольку сроки годности немецкого препарата истекают в сентябре. Местные власти призывают граждан активнее вакцинироваться.

Правительство Гонконга обеспокоено скорым истечением срока годности немецкой вакцины BioNTech. Это может сказаться на темпах вакцинации, ведь в сентябре 2021 года препарат нельзя будет использовать, сообщает The Guardian.

По словам эксперта из правительства Томаса Цанга, на завершение процесса вакцинации есть только три месяца, поскольку потом оно потеряет срок годности и пропадет как вакцина. В таком случае осенью текущего года придется прекратить использовать препарат BioNTech для вакцинации населения Гонконга.

В настоящий момент темпы вакцинации на территории специального административного района власти Гонконга считают низкими. Так, среди 7,5 млн жителей было распределено 2,1 млн доз вакцины. Кроме того, чтобы обезопасить себя от коронавирусной инфекции, жители Гонконга могут использовать и китайский препарат Sinovac, однако он менее популярен, поскольку считается не таким эффективным.

По мнению ряда наблюдателей, такое отношение к вакцинации может быть вызвано недоверием горожан к местному правительству или дезинформацией населения. Также одной из причин может быть отсутствие крайней необходимости вакцинироваться ввиду постепенного выхода мира из пандемии.