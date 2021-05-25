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Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увеличении численности ВСУ

Армия

Зеленский внес в Верховную раду законопроект об увеличении численности ВСУ
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады два законопроекта, которые касаются вооруженных сил страны.

Отмечается, что документы имеют статус безотлагательных. Один из них предполагает увеличение численности украинской армии, что взаимосвязано с принятием закона "Об основах национального сопротивления".

На сайте парламента указывается, что инициатором законопроектов №5557 и №5558 является президент страны. Непосредственно тексты документов пока отсутствуют.

#украина #всу #зеленский
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