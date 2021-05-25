Онищенко назвал жителей Якутии «торгашами»

duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

Академик РАН и депутат Государственной думы РФ Геннадий Онищенко нелестно высказался в адрес жителей Республики Саха (Якутия). Обсуждая с «Политикой Сегодня» обязательную вакцинацию от коронавируса для местных жителей, парламентарий назвал якутчан «торгашами».

«Это [обязательная вакцинация] правильное решение для групп риска, а поскольку в Якутии одни торгаши, там это нужно в первую очередь», – заявил Онищенко.

При этом обязательную вакцинацию для местных жителей депутат поддержал. Ранее стало известно о соответствующем постановлении главного санитарного врача Якутии Маргариты Игнатьевой.