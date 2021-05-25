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В Кремле назвали поспешным запрет на полеты над Белоруссией для авиакомпаний ЕС

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 13:18

В Кремле назвали поспешным запрет на полеты над Белоруссией для авиакомпаний ЕС
pixabay.com  / cadiju1968

Запрет для европейских авиакомпаний на рейсы над территорией Белоруссии из-за инцидента с лайнером Ryanair в Кремле назвали излишне поспешным.

Комментируя журналистам запрет стран ЕС, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в конечном итоге за этот запрет будут расплачиваться пассажиры, которым придется провести в самолете на час дольше, пока он совершает вынужденный "обход" Белоруссии. Москва также выразила сожаления по поводу "поспешного решения" Евросоюза.

"Нужно понимать, что за эти рекомендации в конечном счете будут платить пассажиры самолетов, которые лишние полчаса или час будут находиться в воздухе. Это все стоит денег, это счетная позиция. Здесь можно только выразить сожаление", — посетовал Песков.

Напомним, что резонанс в ЕС вызвала принудительная посадка рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске из-за сообщения о минировании самолета, которое позднее так и не подтвердилось.

#ес #песков #белоруссия
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