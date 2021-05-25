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Глава Нижневартовска объявил об уходе в отставку

Политика

Глава Нижневартовска объявил об уходе в отставку
n-vartovsk.ru  / Официальный сайт органов местного самоуправления города Нижневартовска

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов решил покинуть занимаемую должность. О причинах своего ухода он рассказал в Instagram.

Политик сообщил о начале проверки по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Градоначальник считает, что не допускал никаких нарушений. По его словам, он решил досрочно уйти в отставку из-за серьезности вопроса.

"Это важное решение, потому что я всегда работал в команде и не могу позволить, чтобы факт проверки отбросил тень на всю команду", — написал Тихонов.

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских ранее объявил об отставке регионального правительства, сообщает сайт 360tv.ru.

#отставка #тихонов #нижневартовск
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