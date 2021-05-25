Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Песков назвал неадекватными заявления о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair

Политика

Песков назвал неадекватными заявления о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair
pixabay.com  / 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неадекватными заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с рейсом Ryanair в Минске.

По его словам, подобные утверждения в очередной раз подтверждают одержимость Запада русофобскими идеями.

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — пояснил Песков.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Позднее стало известно, что на борту авиасудна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который в Белоруссии обвиняется в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам. Накануне глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия якобы причастна к данному инциденту.

#россия #песков #белоруссия
В Кремле не согласны с заменой российского флага на площади в Риге
В Кремле не согласны с заменой российского флага на площади в Риге
Решение о замене российского флага на символику Олимпийского комитета РФ в Риге не нашло поддержки в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
14:03 | 25 мая
Песков рассказал, без чего нельзя побороть киберпреступность
Песков рассказал, без чего нельзя побороть киберпреступность
У взаимодействия США и России в совместной борьбе с киберпреступности нет альтернатив и без него невозможно обеспечить безопасность информационного пространства.
Политика
14:02 | 25 мая
«За ним сложно угнаться». Псаки рассказала о частых тренировках Байдена
«За ним сложно угнаться». Псаки рассказала о частых тренировках Байдена
По словам пресс-секретаря Белого дома, сведения медицинского осмотра американского лидера опубликуют уже в текущем году.
Европа и США
13:44 | 25 мая