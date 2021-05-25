Песков назвал неадекватными заявления о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неадекватными заявления о якобы причастности Москвы к инциденту с рейсом Ryanair в Минске.

По его словам, подобные утверждения в очередной раз подтверждают одержимость Запада русофобскими идеями.

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — пояснил Песков.

Напомним, 23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Позднее стало известно, что на борту авиасудна находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который в Белоруссии обвиняется в создании экстремистского сообщества и призывах к массовым беспорядкам. Накануне глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Россия якобы причастна к данному инциденту.