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Ситуация с самолетом Ryanair может стать темой обсуждения Путина и Лукашенко

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 13:12

Ситуация с самолетом Ryanair может стать темой обсуждения Путина и Лукашенко
kremlin.ru  / Администрация Президента РФ

Вопрос о самолете Ryanair может быть поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

По его словам, встреча глав государств может состояться до конца мая. Песков отметил, что подготовка к встрече велась еще до событий с самолетом. Лукашенко сможет детально рассказать об обстоятельствах произошедшего на предстоящих переговорах.

#путин #песков #байден
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