Ситуация с самолетом Ryanair может стать темой обсуждения Путина и Лукашенко

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Вопрос о самолете Ryanair может быть поднят на встрече президента РФ Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

По его словам, встреча глав государств может состояться до конца мая. Песков отметил, что подготовка к встрече велась еще до событий с самолетом. Лукашенко сможет детально рассказать об обстоятельствах произошедшего на предстоящих переговорах.