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Журналист Ильяшевич осудил инцидент с белорусским флагом в Риге

Политика

Журналист Ильяшевич осудил инцидент с белорусским флагом в Риге
Федеральное агентство новостей  / Карен Маркарян

Власти Латвии инцидентом с флагом Белоруссии фактически разорвали дипломатические отношения с Минском, пишет журналист Алексей Ильяшевич.

Автор портала RuBaltic.Ru поделился размышлениями о скандале из-за снятия белорусского флага в ходе ЧМ по хоккею. Государственный символ, висевший напротив одной из гостиниц Риги, в которой находились белорусские хоккеисты, был снят мэром города Мартиньшем Стакисом.

Ильяшевич напомнил, что Минск вслед за этим выдворил всех сотрудников латвийского посольства, Рига ответила тем же. Журналист подчеркнул, что таким образом страны фактически разорвали дипломатические отношения, хоть и не объявили об этом официально.

Журналист осудил действия Латвийских политиков. По мнению Ильяшевича, белорусский флаг имеет сакральное значение для граждан республики и подобные провокации не допустимы.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил о реакции Международной федерации хоккея на инцидент с белорусским флагом.

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