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Песков пристыдил Ригу за "вопиющий поступок" в отношении Белоруссии

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 13:25

Песков пристыдил Ригу за «вопиющий поступок» в отношении Белоруссии
Агентство городских новостей Москва  / Любимов Андрей

Инцидент с заменой государственного флага Белоруссии в Риге — вопиющее событие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, которая произошла 24 мая.

Мэр Риги Мартиньш Стакис и глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник заменили флаг Белоруссии, который находился в центре города вместе с флагами всех стран — участниц ЧМ-2021 по хоккею, бело-красно-белым.

"Мы с вами видели, что флаг Белоруссии был заменен на флаг, который не является флагом Белоруссии. Это, конечно, достаточно вопиющее событие", — сказал Песков журналистам.

Международная федерация хоккея после инцидента опубликовала заявление, где подчеркнула, что является аполитичной организацией, а действия правительства Белоруссии не должны сказываться на игроках национальной команды, выступающей на ЧМ.

#песков #кремль #рига
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