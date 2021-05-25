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Медиагруппа "Патриот" проведет эфир на тему реакции Запада на инцидент с Ryanair

Политика

Медиагруппа «Патриот» проведет эфир на тему реакции Запада на инцидент с Ryanair
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Участники эфира Медиагруппы "Патриот" обсудят реакцию западных стран на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, включая атаки Евросоюза и Великобритании на Белоруссию.

Воздушное судно ирландской компании 23 мая совершило срочную посадку в Минске в связи с сообщением о минировании. Взрывных устройств на борту не обнаружили. После посадки правоохранители задержали журналиста Романа Протасевича, который находился в самолете. Евросовет позже призвал всех перевозчиков избегать полетов над территорией Белоруссии.

wikipedia.org  / Adrian Pingstone

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила официальный Минск о "серьезном ответе" Брюсселя. Она допустила введение санкций против белорусского авиационного сектора, пишет Федеральное агентство новостей. Лондон тоже не остался в стороне: министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб анонсировал консультации с партнерами для обсуждения дальнейших шагов.

Прямой эфир пройдет на странице Медиагруппы "Патриот" в соцсети "ВКонтакте". Организаторы пригласили к участию журналистов всех изданий независимо от политических взглядов.

#белоруссия #эфир #ryanair #патриот
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