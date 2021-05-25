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Кремль: вопросы контроля над вооружениями могут стать темой переговоров Путина и Байдена

Армия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 13:09

Кремль: вопросы контроля над вооружениями могут стать темой переговоров Путина и Байдена
kremlin.ru  / Пресс-служба Кремля

Вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями могут стать приоритетной темой на возможных переговорах между Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Пока что дата возможных переговоров российского и американского лидеров остается неизвестной, но уже был назван ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, которые будут подняты на обсуждение. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В МИД РФ ранее отметили, что площадкой для возможной встречи подобного масштаба может стать одна из "дипломатических столиц" Европы: Женева или Гаага. По словам заместителя главы МИД России Сергея Рябкова, в Москве и Вашингтоне уже прорабатывают аспекты будущих переговоров лидеров двух стран.

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