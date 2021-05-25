«За ним сложно угнаться». Псаки рассказала о частых тренировках Байдена

Global Look Press / Doug Mills

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказала, что за президентом страны Джо Байденом порой трудно угнаться. Так она прокомментировала режим дня и тренировок американского лидера.

«Мне нечего [рассказать] о частных тренировках президента. Но могу сказать, что, путешествуя с ним довольно много, иногда за ним сложно угнаться», — заверила Псаки.

На брифинге пресс-секретарь Белого дома добавила, что данные планового медицинского осмотра хозяина Овального кабинета будут обнародованы уже в текущем году.

wikipedia.org / The White House / Public Domain

«Мы сделаем это в текущем году и предоставим вам транспарентную информацию», — сказала Псаки.

По сведениям газеты The Washington Post, 78-летний президент США начинает утро с тренировок, которые нередко включают в себя поднятие тяжестей. При этом в ходе предвыборной кампании излюбленным способом Байдена коротать время были велопрогулки и занятия на велотренажере.

Впрочем, существует ли сейчас подобный спортинвентарь в Белом доме, помощники американского лидера не раскрыли.

Что касается питания, то у главы государства тоже есть особые предпочтения, продолжили в The Washington Post. На обед Байден, как правило, предпочитает суп и салат с курицей, а также спортивные напитки с апельсиновым вкусом или диетическую колу.

Global Look Press / Doug Mills/Keystone Press Agency

В Овальном кабинете президента США лежат ириски и шоколадное печенье, причем каждое из них для удобства посетителей и персонала находится в отдельной упаковке в связи с коронавирусом.

«Он имеет склонность к сладкому, например, мороженому с шоколадной крошкой», — пишет издание.

Ранее Джен Псаки пообещала предоставить «всеобъемлющий» доклад о состоянии здоровья американского президента «в ближайшем будущем». Однако конкретных сроков Белый дом не огласил.

Озабоченность состоянием Байдена возникла после того, как президент два раза оступился и упал, поднимаясь по трапу самолета. В ноябре 2020 года глава Белого дома травмировал ногу, когда во время игры со своей собакой неудачно споткнулся о коврик.