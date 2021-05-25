Онищенко рассказал о своей роли в кампании по вакцинации жителей Якутии

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Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева подписала постановление об обязательной иммунизации населения республики от коронавируса. Контроль над вакцинацией от COVID-19 власти возложили на плечи работодателей: если они не будут организовывать прививочные мероприятия для своих работников, то должны будут заплатить штраф от 200 тысяч рублей.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с «Политикой Сегодня» рассказал, что консультировал Игнатьеву перед подписанием постановления об иммунизации. Обязательную вакцинацию «групп риска» из Якутии парламентарий поддержал.

«Учитывая структуру экономики Якутии, там все работающее население – это группа риска по производственным показателям. Это торговля. А если человек работает в торговле, он рискует заболеть, а работодатель должен за него платить? Человек должен быть привит, это техника безопасности. <…> Это [обязательная вакцинация] правильное решение для групп риска, а поскольку в Якутии одни торгаши, там это нужно в первую очередь», — заверил Онищенко.

Академик также высказался за обязательную вакцинацию не только для жителей Якутии, но и для всех регионов России. По мнению Геннадия Онищенко, почти все люди сейчас задействованы в сфере услуг, поэтому они обязательно должны быть привиты.

Ранее с похожей позицией по группам риска выступал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он обратился к опыту СССР, где вакцинация от многих болезней была обязательной. Россияне же, судя по опросу Исследовательского центра портала SuperJob.ru, к принудительной прививке от COVID-19 относятся отрицательно.