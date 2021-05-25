Вассерман: последствия визита Блинкена на Украину будут сказываться еще долго

vk.com / Онотоле Вассерман

Украинский президент Владимир Зеленский получил от американского госсекретаря Энтони Блинкена во время его недавнего визита в Киев «черный» и «белый» списки людей, которых необходимо подвергнуть репрессиям и которых наоборот нельзя трогать.

Такое мнение в авторской колонке для сайта РЕН.тв высказал политический консультант, публицист и телеведущий Анатолий Вассерман, комментируя заявление украинского генерального прокурора Ирины Венедиктовой о планах обжаловать решение Печерского районного суда, который 13 мая отправил под домашний арест лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. Прокуратура пыталась обвинить Медведчука в государственной измене и покушении на разграблении природных богатств страны, но судья не счел предъявленные доводы убедительными.

«Открытым текстом объясняю: обвинения, выдвинутые прокуратурой, не просто нелепы — по ним не представлено в суд ничего похожего на доводы, так что даже домашний арест — следствие сильнейшего давления на суд, включая шабаш нациствующих боевиков прямо перед зданием», — пишет по этому поводу Анатолий Вассерман.

Но дело, по словам эксперта, даже не в украинских националистах, а в том, что Соединенные Штаты Америки, которые сами провозгласили себя образцом демократии, открыто одобряют все преступные действия киевских властей, направленные против русского большинства на Украине.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Американское посольство в Киеве ранее похвалило власти Украины, когда те без суда и следствия закрыли три оппозиционных телеканала, освещавших курс «Оппозиционной платформы – За жизнь», а также когда также беззаконно были заблокированы все активы руководства ОПЗЖ.

«Открытым текстом спрашиваю: кто-то верит, что во время визита в Киев руководители дипломатии США не одобрили обвинение Медведчука? Зато явных преступников — например, распильщиков военного бюджета Свинарчуков или убийц замечательного публициста Александра Андреевича Бузины — даже если задерживают, то сразу выпускают и затягивают дело на годы. Уж и не говорю про Петра Алексеевича Порошенко», — напомнил Вассерман.

Также эксперт вспомнил, как во время избирательной кампании 2019 года Владимир Зеленский заявил Петру Порошенко, который тогда занимал пост президента Украины, «я – ваш приговор!». Но этот приговор, по его словам, в итоге оказался оправдательным.

Новостное агентство «Харьков» /

«Открытым текстом уверен: от министра США президент Украины получил черный список тех, кого надлежит вычеркнуть из политической жизни, а если повезет, то из жизни вообще, и белый список тех, кого не трогать ни в коем случае», — добавил Вассерман.

И в этом вся украинская независимость. Президенту Зеленскому предстоит жить строго по списку. А все, кто верит, что Украина еще может стать самостоятельной, должны понять, что Америка никогда ей этого не позволит, заключил политолог.