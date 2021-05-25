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Кремль выразил надежду, что задержанную в Минске россиянку скоро отпустят

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 13:13

Кремль выразил надежду, что задержанную в Минске россиянку скоро отпустят
pixabay.com  / 

Жизни граждан РФ не были подвергнуты опасности при посадке самолета Ryanair в аэропорту Минска, считают в Кремле.

Также в Кремле выразили надежду, что задержанную в столице Белоруссии гражданку РФ отпустят в скором времени с условием, что вопросов по соблюдению ею законов нет.

"Мы исходим из безусловной необходимости соблюдения прав российской гражданки, обеспечения консульского доступа к ней", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заметил, что не обладает данными о нарушениях со стороны россиянки.

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