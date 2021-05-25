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Нетаньяху пообещал мощный ответ на срыв перемирия в секторе Газа со стороны ХАМАС

Армия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 13:04

Нетаньяху пообещал мощный ответ на срыв перемирия в секторе Газа со стороны ХАМАС
Global Look Press  / Ilia Yefimovich

Израиль готов мощно ответить на возможный срыв перемирия в секторе Газа представителями движения ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

С таким заявлением он выступил в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Американский и израильский политики провели двусторонние переговоры в Иерусалиме.

"Если ХАМАС прервет спокойствие и атакует Израиль, наш ответ будет очень мощным", — подчеркнул Нетаньяху.

Помимо этого, он высказал благодарность президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и главе американской дипломатии за "твердую поддержку права Израиля на самозащиту".

#хамас #израиль #нетаньяху #сектор газа
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