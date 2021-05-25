Нетаньяху пообещал мощный ответ на срыв перемирия в секторе Газа со стороны ХАМАС

Global Look Press / Ilia Yefimovich

Израиль готов мощно ответить на возможный срыв перемирия в секторе Газа представителями движения ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

С таким заявлением он выступил в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Американский и израильский политики провели двусторонние переговоры в Иерусалиме.

"Если ХАМАС прервет спокойствие и атакует Израиль, наш ответ будет очень мощным", — подчеркнул Нетаньяху.

Помимо этого, он высказал благодарность президенту Соединенных Штатов Джо Байдену и главе американской дипломатии за "твердую поддержку права Израиля на самозащиту".