Дмитрий Песков назвал темы переговоров Путина и Байдена

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудит с американским коллегой Джо Байденом вопросы стабильности и контроля вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова о встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

"В ближайшее время мы сделаем сообщение", — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Также Дмитрий Песков уточнил, что повестка планируемой встречи Путина и Байдена еще не определена, но лидеры России и США точно обсудят вопросы стабильности и контроля вооружений.