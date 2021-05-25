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Дмитрий Песков назвал темы переговоров Путина и Байдена

Политика

Дмитрий Песков назвал темы переговоров Путина и Байдена
kremlin.ru  / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин обсудит с американским коллегой Джо Байденом вопросы стабильности и контроля вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты спросили у Пескова о встрече Владимира Путина и Джо Байдена.

"В ближайшее время мы сделаем сообщение", — ответил пресс-секретарь президента РФ.

Также Дмитрий Песков уточнил, что повестка планируемой встречи Путина и Байдена еще не определена, но лидеры России и США точно обсудят вопросы стабильности и контроля вооружений.

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