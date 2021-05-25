Дмитрий Песков назвал темы переговоров Путина и Байдена

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин обсудит с американским коллегой Джо Байденом вопросы стабильности и контроля вооружений, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Журналисты спросили у Пескова о встрече Владимира Путина и Джо Байдена.
"В ближайшее время мы сделаем сообщение", — ответил пресс-секретарь президента РФ.
Также Дмитрий Песков уточнил, что повестка планируемой встречи Путина и Байдена еще не определена, но лидеры России и США точно обсудят вопросы стабильности и контроля вооружений.