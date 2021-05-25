Россия за день. Главное: скандал с мэром Хабаровска и велопереворот в Калининграде

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Хабаровский край. В Хабаровске во время отчета мэра Сергея Кравчука о его работе в 2020 году разгорелся скандал. Местных жителей и журналистов не пустили в зал заседаний, хотя ранее гордума заявляла об открытом формате встречи.

Республика Татарстан. Президенту Татарстана Рустаму Минниханову выпишут премию из бюджета Самарской области в размере 35 тысяч рублей. Она прилагается к почетному знаку «За вклад в укрепление дружбы народов», которым губернатор соседнего региона решил наградить коллегу из Казани.

Республика Саха. В Якутии задержан министр сельского хозяйства региона Василий Афанасьев. Его подозревают в получении взяток на сумму более 1,1 млн рублей от местного сельхозкооператива в обмен на содействие в незаконном получении субсидий. В результате этого бюджет республики потерял более 40 млн рублей.

minsel.sakha.gov.ru / Администрация Главы РС (Я) и Правительства РС (Я)

Волгоградская область. Волгоградский суд обязал областной комитет здравоохранения закупить дорогостоящее лекарство для двухлетнего ребенка-инвалида за 30 млн рублей. По информации прокуратуры, требование уже выполнено и мальчик начал проходить лечение.

Свердловская область. Прокуратура Талицка через суд добилась признания незаконности покупки двух автомобилей Toyota Camry для местной администрации. Чиновников обязали вернуть иномарки в салон, а поставщика — отдать почти 3,5 млн рублей в городской бюджет.

Республика Карелия. Следом за мэром Петрозаводска Владимиром Любарским от служебного транспорта отказались все его заместители. Теперь чиновники будут добираться на работу и с нее своим ходом. Освободившиеся машины направят на подмогу в поликлиники и управление капремонта.

Калининградская область. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил жителям объявить все воскресенья с апреля по октябрь велоднями. Для этого ряд городских улиц с 10:00 до 15:00 будут перекрывать для проезда машин за исключением общественного и спецтранспорта.

Воронежская область. Суд в Воронеже обязал МВД выплатить студенту Максиму Гребенюку миллион рублей в качестве моральной компенсации за издевательства в отделе полиции в мае 2018 года. Сотрудники избивали молодого человека и требовали признаться в краже дорогого телефона.

Пермский край. Прокуратура Прикамья объявила аукцион на покупку четырехкомнатной квартиры рядом со зданием регионального ведомства. Для каких целей не уточняется. Стартовая цена составила 11,2 млн рублей, при этом важно, чтобы дом был новый, площадь помещений более 85 кв.м., а этаж не первый и не последний.

Забайкальский край. Глава Читы Евгений Ярилов заявил, что не в праве уволить своего подчиненного — сити-менеджера забайкальской столицы Александра Сапожникова. Это подвластно только губернатору или суду. Также градоначальник назвал Сапожникова своим «студентом», которому он решил помогать «всеми способами».

Мурманская область. Итальянцы восхитились продуктами из Мурманской области и захотели побывать на Кольском полуострове. Распаковку посылки с угощениями из северного региона они опубликовали на YouTube-канале. Видео уже собрало более 74 тысяч просмотров и 10 тысяч лайков.

Ханты-Мансийский автономный округ. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов объявил о досрочной отставке из-за начавшейся в его отношении проверки, «несовместимой со статусом главы города». О причинах градоначальник не рассказал, но вину не признал. Его место займет вице-мэр по экономике и финансам Дмитрий Кощенко.

Амурская область. В Приамурье осудили бывшую начальницу управления соцзащиты населения по Мазановскому району и ее помощницу за мошенничество с выплатами жителям, пострадавшим от паводка в 2019 году. Экс-чиновницы получили 3,5 и 3 года лишения свободы соответственно.

Ставропольский край. Подчиненные главы Кисловодска Александра Курбатова зарабатывают больше начальника. Так, за 2020 год мэр получил 1 млн 447 тысяч рублей, его заместитель задекларировал на 50 тысяч больше, а управляющая делами администрации обнародовала доход более 1,5 млн рублей.

Приморский край. Сразу два крупных энергетических предприятия в Приморье начали массовые сокращения работников. Поставщик электроэнергии уже уволил более полусотни сотрудников, еще несколько на очереди до 15 июля. В подразделениях тепловиков до середины июня обещают уволить девять человек.