Постановление об обязательной вакцинации населения от СOVID-19 вышло в Якутии

Global Look Press / Mikaela Mackenzie / Keystone Press Agency

Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева 19 мая подписала постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в регионе, сообщил глава республики Айсен Николаев.

Документ обязывает работодателей организовывать вакцинацию для своих сотрудников. При отказе от исполнения требования руководителям будут назначаться штрафы от 200 тыс. рублей. До 1 июля привитыми должны быть не менее 70% взрослых жителей региона, прописано в постановлении.

Якутия является единственным регионом РФ, где вакцинация от COVID-19 носит обязательный характер. В остальных субъектах она проводится добровольно. По данным властей, на сегодняшний день полностью привиты в стране более 10 млн человек. В гражданском обороте находятся две вакцины — "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".