МИД РФ поддержал продление договоренностей по ядерной сделке между Ираном и МАГАТЭ

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РФ приветствует новые договоренности по ядерной сделке между Ираном и МАГАТЭ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Согласно информации, продление договоренностей способствует созданию политического пространства для активных переговоров относительно ядерной сделки.

По словам Захаровой, тесное сотрудничество между Ираном и МАГАТЭ в сфере проверки является основным стабилизирующим фактором, залогом прозрачности и предсказуемости иранской ядерной программы, а также гарантией отсутствия возможных рисков.