Стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Навального

Федеральное агентство новостей /

Новое уголовное дело было открыто в отношении блогера Алексея Навального, который в данный момент отбывает заключение в колонии.

По имеющейся информации, уголовное дело было возбуждено по факту оскорбления судьи Веры Акимовой. Она ранее вела рассмотрение дела о клевете со стороны Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что до этого сторонник блогера Михаил Мурыгин рассказал, каким образом в ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) присваивали донаты, присылаемые обычными гражданами.