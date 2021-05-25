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Стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Навального

Происшествия

Стало известно о возбуждении нового уголовного дела в отношении Навального
Федеральное агентство новостей  / 

Новое уголовное дело было открыто в отношении блогера Алексея Навального, который в данный момент отбывает заключение в колонии.

По имеющейся информации, уголовное дело было возбуждено по факту оскорбления судьи Веры Акимовой. Она ранее вела рассмотрение дела о клевете со стороны Навального в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что до этого сторонник блогера Михаил Мурыгин рассказал, каким образом в ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) присваивали донаты, присылаемые обычными гражданами.

#суд #уголовное дело #навальный
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