Любительница детского порно из Омска оказалась женой коммуниста

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Омским депутатом, чью 23-летнюю жену Ольгу обвинили в съемке и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними, оказался член КПРФ Алексей Анищенко. Об этом сообщило издание «Ридус».

По данным СМИ, муж обвиняемой на допросе рассказал об интимной связи с несовершеннолетней девушкой в 2020 году, вслед за супругой уточнив, что все происходило по обоюдному согласию.

Родители девушки были настроены категорически против дружбы дочери с женой депутата, сетуя на частые фото Ольги в соцсетях в непристойном виде. Отмечается, что ее супруг имеет судимость за хранение наркотиков.

В настоящее время Ольга Анищенко находится под домашним арестом.