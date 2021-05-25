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Любительница детского порно из Омска оказалась женой коммуниста

Россия

Распространяющая порно с несовершеннолетними оказалась женой депутата от КПРФ Анищенко
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Омским депутатом, чью 23-летнюю жену Ольгу обвинили в съемке и распространении порнографических материалов с несовершеннолетними, оказался член КПРФ Алексей Анищенко. Об этом сообщило издание «Ридус».

По данным СМИ, муж обвиняемой на допросе рассказал об интимной связи с несовершеннолетней девушкой в 2020 году, вслед за супругой уточнив, что все происходило по обоюдному согласию.

Родители девушки были настроены категорически против дружбы дочери с женой депутата, сетуя на частые фото Ольги в соцсетях в непристойном виде. Отмечается, что ее супруг имеет судимость за хранение наркотиков.

В настоящее время Ольга Анищенко находится под домашним арестом.

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