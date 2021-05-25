Президент ИИХФ призвал вернуть государственный флаг Белоруссии в Риге

Global Look Press / Tomi Hänninen/Newspix24

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель направил письмо в латвийскую столицу после инцидента с официальным флагом Белоруссии. Об этом рассказал мэр Риги Мартинс Стакис.

Градоначальник отметил, что президент ИИХФ в письме призвал вернуть государственный символ Белоруссии на площадь, где установлены флаги стран — участниц чемпионата мира по хоккею. В качестве альтернативы автор предложил убрать стяг федерации.

"Мы снимем флаги ИИХФ", — такое решение принял Стакис, о чем написал в Twitter.

Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее заменили белорусский флаг на бело-красно-белое полотнище, сообщает сайт 360tv.ru.