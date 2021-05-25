«Грех не воспользоваться ситуацией»: Тихановская «ожила» после задержания Протасевича

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

После экстренной посадки рейса Ryanair Афины-Вильнюс 23 мая Белоруссия оказалась в дипломатической осаде: страны Европейского союза (ЕС) закрыли авиасообщение со страной и теперь обсуждают возможность введения очередных санкций против президента Александра Лукашенко и его окружения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в частности, пообещала Минску «серьезные последствия».

Сделать последствия еще «серьезнее» Евросоюзу активно помогает представитель белорусской оппозиции и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. С августа 2020 года она так и не вернулась на родину, предпочитая критиковать политику Лукашенко и звать белорусов на улицы как раз из Вильнюса.

Ее попытки раскачать обстановку в Минске с помощью ЕС не увенчались успехом, и Тихановская пропала с радаров на несколько месяцев. Когда белорусские силовики задержали Романа Протасевича — сооснователя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA, признанного в стране экстремистским, – экс-кандидат в президенты активизировалась вновь.

Активист Евросоюза

Сразу после задержания Протасевича Тихановская попалась на лжи. Вместе с сооснователем NEXTA правоохранители задержали его девушку Софию Сапегу, и оппозиционер из Литвы поделилась с подписчиками свежим «инсайдом». Якобы российский посол в Белоруссии отказался встречаться с задержанной соотечественницей. Обман быстро раскрыли представители МИД РФ:

«Тихановская врет, говоря, что российский консул отказался встречаться с Сапегой. Наглая ложь».

ФБА «Экономика сегодня» / Евгения Авраменко

Еще до встречи с видными европейскими политиками Светлана Тихановская пригрозила Белоруссии исключением из ICAO – Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization). Этот спецотдел ООН регулирует почти все гражданское авиасообщение в мире.

Поводом для выхода страны из ICAO белорусский оппозиционер считает посадку рейса Ryanair в Минске, которая якобы была организована исключительно для задержания Романа Протасевича.

На этом бывший кандидат в президенты не успокоилась. Через несколько часов госпожа Тихановская уже встречалась с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Вместе они определили «еще одну красную линию», которую переступила Белоруссия. В своем Twitter представитель Евросоюза написал, что будет обсуждать с коллегами «следующие шаги» по белорусскому кейсу.

Spoke with Sviatlana @Tsihanouskaya following yesterday’s coercive act by the Belarusian regime, which crossed another red line jeopardising safety of passengers and plane crew in their blatant action to detain a Belarusian activist. #EUCO will discuss next steps. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 24, 2021

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также решил поддержать Тихановскую и пообещал привлечь Александра Лукашенко «к ответственности». На сайте Белого дома, где опубликован пресс-релиз по разговору Салливана и Тихановской, говорится о «самоотверженности демократических лидеров»:

«Салливан высоко оценил храбрость и самоотверженность демократических лидеров, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей. <…> Салливан выразил требование немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных в Белоруссии. <…> Господин Салливан ясно дал понять, что Соединенные Штаты в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами будут привлекать к ответственности режим Лукашенко».

wikipedia.org / U.S. Department of State / Public Domain

Мнение эксперта

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин рассуждает, что такая активность бывшего кандидата в президенты Белоруссии объясняется свежим информационным поводом. Экстренная посадка самолета с Протасевичем на борту опять поставила Минск в центр повестки, и крупные политические игроки направили свой взор на Белоруссию.

«Тихановской грех было бы не воспользоваться такой ситуацией, чтобы вновь о себе не напомнить и не заявить об "ужасах" правления президента Лукашенко. Это очевидно связано с инцидентом с самолетом. Больше никакими способами она не может о себе напоминать», — считает дипломат.

При этом сами по себе минские «репрессии» Тихановскую не интересуют, пока о них не узнали в Брюсселе, а о «режиме Лукашенко» не начали говорить на международном уровне. Только тогда супруга задержанного оппозиционера Сергея Тихановского готова отстаивать интересы соотечественников.

tsikhanouskaya.org / Светлана Тихановская

В конце прошлого года вера координатора белорусских протестов в силы Евросоюза пошатнулась. Тогда Светлана Тихановская сетовала, что политики из ЕС не могут ничего предпринять против «тирании» Александра Лукашенко, однако такие заявления не стоит воспринимать всерьез, уверен Топорнин.

«Тихановская – это человек, который в политике, прямо скажем, делает первые шаги. Может она выдает желаемое за действительное, ей бы хотелось, чтобы давление Евросоюза на Белоруссию усилилось. Она считает, что ЕС действует недостаточно решительно и жестко, но там есть свои серьезные политики, которые анализируют ситуацию и действуют, что называется, по обстановке», — подытожил доцент МГИМО.

Оппозиционные Telegram-каналы, тем временем, публикуют посты с изображением карты авиасообщения, на которой Белоруссию якобы облетают стороной абсолютно все рейсы. Сайт FlightAware (крупнейший сервис по отслеживанию гражданских авиарейсов) дает другую картинку, на которой видно, что авиасообщение над страной сохранилось в прежнем режиме (данные на 12:00 25 мая 2021 года).

ru.flightaware.com / Prt Scr

С 26 мая авиасообщение с Белоруссией прекращает Украина. Великобритания и Франция также отменили все рейсы белорусской авиакомпании «Белавиа» в период с 25 мая по 30 октября этого года. Литва запретила принимать и отправлять рейсы, которые летят над Белоруссией.