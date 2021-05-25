Бывшие краснодарские полицейские надолго сели за отправку дипломатам писем с ядом

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Суд вынес приговор двум кубанским экс-полицейским. Они рассылали письма с отравляющим веществом работникам иностранных посольств и международных организаций.

Злоумышленники воспользовались поддельными бланками одного из депутатов Госдумы. Они приглашали иностранных служащих на мероприятие, связанное с воссоединением Крыма. Суть приглашения была и в том, что в конверте предполагалась отправка земли с территории полуострова.

На самом деле получателей ждало токсическое вещество на основе ртути. Оно поражает органы при попадании внутрь организма. Письма были отправлены в посольства европейских стран, США, высокопоставленным сотрудникам НАТО и ЕС. Основную часть посланий для организаций, расположенных за границей, перехватили сотрудники «Почты России».

Фигуранты утверждали, что не они готовили «адские послания». Им якобы их передавал некий человек, обещая деньги за отправку. Оперативники в ходе обыска нашли дома у одного из фигурантов следы ртути, весы и химикаты.

Правоохранители считают, что таким способом преступники пытались поссорить Россию с другими государствами, дестабилизировать внутреннюю обстановку. Экс-силовики получили 14 и 17 лет лишения свободы.