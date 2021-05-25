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Экономический рост в РФ оказался выше ожиданий

Экономика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 12:02

Экономический рост в РФ оказался выше ожиданий
ФБА «Экономика сегодня»  / Наталья Макеева

Рост экономики в России превысил ожидания. Таким мнением поделился заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

Восстановление экономической сферы наблюдалось уже в четвертом квартале прошлого года. Рост идет более высокими темпами, чем считали в правительстве, подчеркнул замглавы Минфина РФ.

"Довольно бодрую" динамику демонстрируют ненефтегазовые доходы, отметил Колычев. Дополнительная прибыль может быть направлена властями РФ на расходы в рамках поправок.

#экономика #рост #минфин
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