Губернатор Никитин восхитился покинувшим РПЛ ФК «Тамбов»

instagram.com / @pfctambov

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин назвал футбольный клуб «Тамбов», который в начале мая выбыл из Российской премьер-лиги (РПЛ) и объявил о потере своего профессионального статуса, «уверенным участником РПЛ». Такое мнение он выразил в отчете о результатах деятельности региональной администрации за 2020 год.

«Профессиональный футбольный клуб “Тамбов” за короткий срок прошел путь от середнячка второй лиги до уверенного участника Российской Премьер-Лиги. Здесь есть победы, есть и промахи, имеются проблемы, которые решаются, обратите внимание, в том числе и с участием региональной власти», — отметил Никитин.

При этом в начале мая стало известно, что «Тамбов» покинул РПЛ после проигрыша «Ростову» со счетом 0:2. По итогам 28 тура лиги команда занимала в турнирной таблице последнее, 16-е, место с тремя победами.

vk.com / Российская Премьер-Лига

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что после вылета он лишился статуса профессионального клуба и больше не будет выступать ни в одной из лиг.

«Нигде мы не будем выступать. Мы не подавали документы на лицензирование, клуб не соответствует ни одному критерию. Все, конец истории. "Тамбов" потеряет статус профессионального футбольного клуба», — посетовала Коновалова РИА Новости.

2 февраля Ассоциация «Футбольный клуб "Тамбов"» заявила о своем банкротстве и направила заявление в региональный арбитражный суд. Задолженность перед кредиторами составила порядка 537 млн рублей.

instagram.com / @pfctambov

«Процесс банкротства продвигается. Назначили конкурсного управляющего. Сейчас идет процедура наблюдения, наверное, до 10 августа я буду исполнять свои обязанности», — добавила гендиректор клуба.

Часть долга «Тамбов» планирует погасить к концу мая на средства, полученные от РПЛ за Кубок России, пояснила Коновалова. Впрочем, это не позволит покрыть и половины от общей суммы задолженности.