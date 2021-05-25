Великобритания оказалась на пороге «эпидемии одиночества»

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Исследование, проведенное 10 ведущими благотворительными фондами Великобритании, показало, что миллионы англичан старше 65 лет по-прежнему подвержены хроническому одиночеству, даже несмотря на ослабление антиковидных ограничений. Последствием этого может стать увеличенный риск преждевременной смерти, заявили исследователи, сообщает The Guardian.

«Есть чрезвычайно разрушительные побочные эффекты от длительной изоляции. Потеря повседневной рутины и социального взаимодействия вызывают значительное ухудшение психического и физического здоровья людей», — сказал директор Общества Альцгеймера Фиона Каррагер,

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Опрос также показал, что после ослабления ограничений каждый третий британский пенсионер пожаловался, что теперь у него «меньше энергии», а каждый четвертый уже не может ходить так далеко, как ранее. Кроме того, у 25% опрошенных ухудшилась память и только 7% пенсионеров смогли сказать, что вернулись к полноценной работе.

«Эта пандемия нажала на кнопку перемотки вперед по старению миллионов пожилых людей», — подчеркнула Кэролайн Абрахамс, директор благотворительной организации Age UK.

Ранее стало известно, что в Лондоне арестовали священника за «гомофобные» цитаты из Библии.