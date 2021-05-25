Студия им. Горького возродит киножурнал «Хочу все знать»

Кадр из киножурнала «Хочу все знать» /

Киностудия им. Максима Горького сообщила о намерении возродить детский научно-популярный киножурнал "Хочу все знать" с 1 июня.

Премьера нового выпуска киножурнала состоится на онлайн-сервисе "КиноПоиск HD". Первый сезон программы будет состоять из 36 серий продолжительностью 12 минут. Об этом сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького.

"Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", — рассказала ТАСС генеральный директор киностудии имени Максима Горького Юлиана Слащева.

Киножурнал "Хочу все знать" выходил с 1957 года. В выпусках программы в доступной форме детям рассказывалось о законах физики и химии, об устройстве природы, об истории и искусстве и многом другом.