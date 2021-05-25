Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Студия им. Горького возродит киножурнал "Хочу все знать"

Общество
  /   Обновлено: 25 мая 2021 11:35

Студия им. Горького возродит киножурнал «Хочу все знать»
Кадр из киножурнала «Хочу все знать»  / 

Киностудия им. Максима Горького сообщила о намерении возродить детский научно-популярный киножурнал "Хочу все знать" с 1 июня.

Премьера нового выпуска киножурнала состоится на онлайн-сервисе "КиноПоиск HD". Первый сезон программы будет состоять из 36 серий продолжительностью 12 минут. Об этом сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького.

"Сегодня киностудия сделала большой шаг вперед. Уверена, перезапуск будет успешным и нас ждет новый виток развития научно-популярного кино в России", — рассказала ТАСС генеральный директор киностудии имени Максима Горького Юлиана Слащева.

Киножурнал "Хочу все знать" выходил с 1957 года. В выпусках программы в доступной форме детям рассказывалось о законах физики и химии, об устройстве природы, об истории и искусстве и многом другом.

#киностудия #хочу все знать #киножурнал
Президент ИИХФ призвал вернуть государственный флаг Белоруссии в Риге
Президент ИИХФ призвал вернуть государственный флаг Белоруссии в Риге
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель направил письмо в латвийскую столицу после инцидента с официальным флагом Белоруссии. Об этом рассказал мэр Риги Мартинс Стакис.
Политика
12:19 | 25 мая
Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы для некоторых туристов
Грузия с 1 июня открывает сухопутные границы для некоторых туристов
Сухопутные границы Грузии с началом лета откроются для иностранцев, однако посетить страну туристы смогут при одном условии.
Общество
12:18 | 25 мая
Губернатор Никитин восхитился покинувшим РПЛ ФК «Тамбов»
Губернатор Никитин восхитился покинувшим РПЛ ФК «Тамбов»
Губернатор Александр Никитин назвал клуб «уверенным участником РПЛ», несмотря на то, что последний покинул лигу и погряз в долгах.
Региональная повестка
11:53 | 25 мая