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Исчезновение детей обсудят в пресс-центре Медиагруппы "Патриот"

Общество

Исчезновение детей обсудят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ежегодно в России и в мире исчезают сотни детей. Острую проблему обсудят в медиацентре "Патриот" с участием руководителя пресс-службы "ЛизаАлерт" в Петербурге Антона Паулина.

Брифинг пройдет 25 мая в 14:00. Именно эта дата считается Международным днем пропавших детей. В этот день скорбят по всем несовершеннолетним, которых после исчезновения не нашли живыми, сообщал ФАН.

Согласно статистике, в России каждый год исчезают около 120 тысяч человек. Количество пропавших детей составляет почти 25 тысяч. Не удается найти живыми около 20 тысяч человек из общего числа.

В 2020 году в Северной столице найден живым 391 несовершеннолетний, судьба семерых неизвестна, 11 детей погибли.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Участвовать в брифинге могут журналисты всех изданий, независимо от их политических взглядов.

#дети #анонс #исчезновение
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