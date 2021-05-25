Лимитированный кемпер УАЗ «Байкал» после доработки будет запущен в серию на рынок РФ

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Ульяновский автомобильный завод готовится начать серийное производство доработанной «Буханки Байкал». В настоящее врем УАЗ вместе с партнерской компанией «Автодом» получают ОТТС – одобрение типа транспортного средства.

Об этом сообщает интерне-издание «АвтоПАРК», напоминая при этом, что созданный на базе «Буханки» кемпер «Байкал» был впервые представлен УАЗом в 2020 году, после чего претерпел еще ряд изменений.

Основой салона-трансформера кемпера стал раскладывающийся диван-кровать, оборудованный двумя комплектами ремней безопасности и крепежом для столешницы. Габариты дивана 1950 на 1200 мм.

«С левой стороны салона — кухонный модуль с раковиной, крышка которой является также разделочной доской, холодильником и многочисленными ящиками, в том числе для портативного биотуалета. В задней части гарнитура располагаются ёмкости с водой по 20 литров каждая», — говорится в материале.

С правой стороны салона создатели кемпера расположили USB-порты и выключатели освещения, а также модуль для хранения вещей. У перегородки, отделяющей водительскую кабину от пассажирского отсека, находится мебельный блок, представляющий собой столешницу с нишей для установки газовой плиты. В случае, если речь идет о версии автомобиля с раскладной крышей, этот блок может служить ступенькой для подъема на верхнее спальное место.

У покупателей кемпера «Байкал» будет возможность выбрать из четырех вариантов надстройки, изменяющих высоту салона от 1650 до 2000 мм.

Федеральное агентство новостей / УАЗ | Ульяновский Автомобильный Завод

Для изготовления мебели в салоне производители выбрали водостойкую фанеру, ламинированную HPL-пластиком. Внутренние поверхности кузова отделаны пластиковыми листами АБС, а по периметру салона предусмотрена LED-подсветка.

«Доработки технической части включают в себя лифт подвески и установку пневмоэлементов. Также «Байкал» получил шноркель, колеса с шинами BFGoodrich All Terrain, — рассказывает автор материала. — Силовой агрегат остался прежним: пара бензинового 112-сильного мотора и 5-ступенчатой МКП».

Новая модификация «Буханки», так же, как и все предыдущие модели, является полноприводной с понижающим рядом.

В заключение автор отмечает, что создатели кемпера пока не уточнили, оставили ли они возможность владельцам старых автомобилей провести соответствующее переоборудование. Первый «Байкал» предполагал такую опцию, из старой «Буханки» его можно было получить путем модернизации, занимавшей 23 дня и стоившей 500 тысяч рублей.