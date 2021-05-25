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Скандал в Хабаровске. Мэр Кравчук отгородился от жителей по всем фронтам

Россия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 12:39

Скандал в Хабаровске. Почему жители не попали на заседание с Кравчуком
ИА «Политика Сегодня»  / Ягудаев Владимир

В Хабаровске разразился скандал. Городская администрация неожиданно изменила формат традиционного отчета мэра Сергея Кравчука за 2020 год перед депутатами гордумы, сообщило издание Dvhab. Изначально мероприятие планировалось провести в открытом режиме, однако в итоге градоначальник отчитывался о своей работе за закрытыми дверями.

Утром 25 мая у мэрии стали собираться хабаровчане, чтобы получить ответы на вопросы. Однако четверо охранников сообщили, что вход на заседание возможен только по спискам.

«Я записывалась заранее. Мне вчера даже перезванивали и уточняли данные. Но в итоге сегодня моей фамилии в списке не оказалось», — сказала одна из жительниц.

Помощник депутата Законодательной думы Дмитрий Бакалов тоже не смог пройти в здание, несмотря на то, что он является представителем народного избранника и имеет право присутствовать на заседании.

«Охранники — удивительные люди. Ставили под сомнение, что я являюсь помощником депутата, хотя я представил им удостоверение с подписью. При этом мне было отказано в просьбе пригласить начальника охраны. Также скрывалось, кто составил и принес списки допущенных до заседания», — сказал он.

Журналисты, за исключением сотрудников муниципальных СМИ, не смогли попасть в мэрию, несмотря на аккредитацию. После того, как горожане начали скандировать в адрес охраны: «Позор!» к ним вышли депутаты, чтобы провести их лично.

Администрация мэрии вела трансляцию заседания в Instagram, однако функция «комментарии» была отключена. А когда депутаты стали задавать вопросы мэру — эфир прервался.

#россия #политика #общество
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