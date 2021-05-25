В Совфеде РФ высмеяли планы Лондона ввести санкции из-за ситуации с Ryanair

Пресс-служба Совета Федерации /

Планы Лондона ввести санкции против "Северного потока — 2" являются "вершиной здравого смысла". Об этом с сарказмом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Великобритания обсуждает возможность введения новых ограничительных мер из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске. Воздушное судно ирландского авиаперевозчика совершило экстренную посадку в Минске. Причиной стало сообщение о минировании. Позже выяснилось, что на борту нет взрывных механизмов. Правоохранители задержали одного из пассажиров, журналиста Романа Протасевича, которому вменяют организацию незаконных митингов.

Намерения британских властей негативно восприняли в России. Ситуацию прокомментировал заместитель председателя Совфеда.

"Просто недосягаемая вершина с точки зрения первооснов здравого смысла, политических норм поведения и первоначал психологической адекватности", — написал сенатор Косачев на странице в Facebook.

Недавно лидеры стран Евросоюза приняли решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство содружества из-за инцидента с Ryanair.