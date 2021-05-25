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Певца Моргенштерна будут судить в Москве 3 июня

Происшествия

Певца Моргенштерна будут судить в Москве 3 июня
instagram.com  / @morgen_shtern

Рэпер Моргенштерн стал фигурантом административного дела о пропаганде наркотиков. Судебное разбирательство в отношении музыканта назначено на 3 июня в Зюзинском суде столицы.

Исполнителю придется отвечать за два своих клипа. Эксперты ранее уже сделали заключение о том, что в роликах создается позитивное отношение к запрещенным веществам.

Специалисты также пришли к выводу, что в клипах делается акцент на образе жизни, где важными составляющими являются наркотики и богатство. Суд может временно приостановить творческую деятельность Моргенштерна и оштрафовать его, сообщал ФАН.

#суд #наркотики #Моргенштерн
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