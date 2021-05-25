Минздрав РФ оценил риски смерти заразившихся гриппом и COVID-19 одновременно

Невские Новости / Анна Карпова

Люди, которые одновременно заразились коронавирусом и гриппом, в несколько раз больше рискуют умереть, заявил представитель минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Дело в том, что одновременное инфицирование человека этими опасными болезнями может быть смертельно опасным для человека. Согласно данным, среди пациентов, которые переболели ими одновременно, в 2,5 раза чаще фиксировались летальные случаи, чем среди тех, кто переболел одной из этих инфекций.

"Пугать не хочется, но те, у кого регистрировали сочетанную инфекцию, умирали в 2,5 раза чаще. Более тяжелое течение заболевания вполне закономерно", — цитируют его "Известия".

Переломить напряженную ситуацию с коронавирусом в России может только создание коллективного иммунитета. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко уверен, что эту задачу можно решить только с помощью вакцинации, сообщает сайт 360tv.ru.