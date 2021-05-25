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В Сети вступились за Лукашенко на фоне критики Запада после инцидента с Ryanair

Политика

В Сети вступились за Лукашенко на фоне критики Запада после инцидента с Ryanair
Global Look Press  / Darius Mataitis via www.imago-im

Интернет-пользователи осудили реакцию западных стран на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.

Журналист Клара Феррейра Маркес в материале для Bloomberg после случая в минском аэропорту раскритиковала белорусское руководство в лице президента Александра Лукашенко. Она также предложила расширить санкции против республики, включив в них важные государственные компании. На фоне обсуждения возможных ограничений со стороны США и ЕС за Белоруссию стали вступаться пользователи Сети.

"Западу нужно показать, что такие действия неприемлемы!"— написал юзер с ником liova01.

Другой пользователь напомнил о событиях 2013 года, когда американские спецслужбы потребовали посадить боливийский самолет, в котором ожидали обнаружить бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

wikipedia.org  / Vasyatka1/CC BY-SA 4.0

"А вот Лукашенко не требовал объяснений, когда американцы искали Сноудена и посадили самолет президента Боливии, летевший из Москвы, в Австрии", — указано в комментарии.

Авиалайнер компании Ryanair 23 мая совершил срочную посадку в Белоруссии в связи с сообщением о минировании. При проверке документов один из пассажиров, который является фигурантом уголовного дела, был задержан.

#самолет #белоруссия #ryanair #маркес
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