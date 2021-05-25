Главный детский психиатр Сибири подозревается в присвоении денег

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Правоохранители устроили обыск в новосибирском психоневрологическом диспансере и дома у главврача этого учреждения. Она подозревается по статье о присвоении или растрате.

По предварительной информации, следствие будет ходатайствовать об аресте 61-летней фигурантки. Ей может грозить до десяти лет колонии со штрафом.

Помимо руководства диспансером, подозреваемая является главным внештатным детским психиатром Минздрава РФ по СФО. Она известна своей инициативой сформировать в школах классы для обучения детей с аутизмом.