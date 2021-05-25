Политика Общество Экономика Происшествия Армия Лента новостей

Запланированный на День города велопарад в Петербурге обсудят в медиацентре "Патриот"

Общество

Запланированный на День города велопарад в Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»
Невские Новости  / 

Изобретатель необычных велосипедов Игорь Баронас примет участие в брифинге, который состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Мероприятие запланировано на 11:00 25 мая. В ходе конференции журналистам расскажут о запланированном в Санкт-Петербурге велопараде. Он будет приурочен ко Дню города, который состоится 27 мая. Его участники преодолеют дистанцию в 14 км — от перекрестка Литейного проспекта и улицы Жуковского до Парка 300-летия Петербурга, передает Федеральное агентство новостей.

Игорь Баронас станет участником парада. В ходе брифинга он сообщит, как решил занять модернизацией обычных велосипедов. Изобретатель также поделился наблюдениями, какие идеи оказались самыми плодотворными. В ходе пресс-конференции будет обсуждаться и тема велодорожек.

#петербург #велосипед #медиагруппа патриот
Минздрав РФ оценил риски смерти заразившихся гриппом и COVID-19 одновременно
Минздрав РФ оценил риски смерти заразившихся гриппом и COVID-19 одновременно
Люди, которые одновременно заразились коронавирусом и гриппом, в несколько раз больше рискуют умереть, заявил представитель минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
Общество
10:52 | 25 мая
В Сети вступились за Лукашенко на фоне критики Запада после инцидента с Ryanair
В Сети вступились за Лукашенко на фоне критики Запада после инцидента с Ryanair
Интернет-пользователи осудили реакцию западных стран на инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске.
Политика
10:51 | 25 мая
Главный детский психиатр Сибири подозревается в присвоении денег
Главный детский психиатр Сибири подозревается в присвоении денег
Правоохранители устроили обыск в новосибирском психоневрологическом диспансере и дома у главврача этого учреждения. Она подозревается по статье о присвоении или растрате.
Происшествия
10:43 | 25 мая