Запланированный на День города велопарад в Петербурге обсудят в медиацентре «Патриот»

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Изобретатель необычных велосипедов Игорь Баронас примет участие в брифинге, который состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Мероприятие запланировано на 11:00 25 мая. В ходе конференции журналистам расскажут о запланированном в Санкт-Петербурге велопараде. Он будет приурочен ко Дню города, который состоится 27 мая. Его участники преодолеют дистанцию в 14 км — от перекрестка Литейного проспекта и улицы Жуковского до Парка 300-летия Петербурга, передает Федеральное агентство новостей.

Игорь Баронас станет участником парада. В ходе брифинга он сообщит, как решил занять модернизацией обычных велосипедов. Изобретатель также поделился наблюдениями, какие идеи оказались самыми плодотворными. В ходе пресс-конференции будет обсуждаться и тема велодорожек.