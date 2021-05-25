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ФСБ показала видео с задержанием сторонника ИГ* в Ставропольском крае

Происшествия
  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:26

ФСБ показала видео с задержанием сторонника ИГ* в Ставропольском крае
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Задержание пособника террористов, который планировал 9 мая устроить в Норильске взрыв, попало на видео.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал видеозапись поимки сторонника "Исламского государства" (запрещенной на территории РФ организации), который планировал взорвать парадную колонну во время празднования Дня Победы в Норильске.

По данным ведомства, злоумышленника задержали 22 апреля в Ставропольском крае. Операцию по захвату засняли на видео. Также в кадр попали взрывчатые вещества, обнаруженные в оборудованном в подвале дома тайнике.

Задержанный мужчина изготовил самодельное взрывное устройство и пытался склонить других людей к совместной организации взрыва.

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации

#фсб #теракт #террорист #ставрополье #норильск
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