Вологодский губернатор Кувшинников пообещал «убить» три мертвых озера

chagoda.ru / Администрация Чагодощенского муниципального района

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в комментарии «Политике Сегодня» на полях форума «Экосистема» заверил, что три загрязненных озера в поселке Чагода не представляют опасности для окружающей среды. Тем не менее, по словам главы региона, программу по их ликвидации доведут до конца.

«Думаю, что срок [реализации программы по ликвидации озер — прим.ред.] продлим. Мы не видим большого экологического вреда и ущерба. По последним данным, превышения предельно допустимых норм опасных и вредных веществ не обнаружено. Выполним, когда закончим подготовку технической документации. Сейчас над этим работаем», — подчеркнул Кувшинников корреспонденту «ПС».

В Вологодской области не ликвидируют три озера с мертвой водой до 25 декабря этого года. От смоляных отходов в поселке Чагода, объем которых составляет порядка 40 тыс. кубометров на площади около 25 900 квадратных метров, власти региона пытаются избавиться на протяжении 30 лет.

Озера в вологодском поселке образовались в 1930-1960-х годах из-за появления Чагодощенского стекольного завода. Для производства листового стекла использовались газогенераторы, работающие на древесной стружке, в результате чего образовывалось большое количество смолы.

Смолу сливали в ямы на территории завода. Другая часть оказывалась в реке Чагодоща. В настоящее время отходами отравлено около 3 км вдоль русла реки, а во время паводка водная артерия заполняется мертвой водой из озер.

Пресс-служба Правительства Вологодской области /

По оценке экспертов, на ликвидацию смоляных озер в Чагоде необходимо будет затратить не менее 100 млн рублей. При этом в 2019 году конкурс по экологической реабилитации района за 7,9 млн руб. выиграл Тульский государственный университет. Свои работы учреждение должно было завершить к декабрю того же года, но результата до сих пор нет. Задачу по рекультивации смоляных отходов в Чагоде власти обязались решить до 25 декабря 2021 года.

Всероссийский молодежный экологический форум «Экосистема» проходит на базе отдыха Торово под Череповцом Вологодской области с 23 по 27 мая. Организатором мероприятия является Росмолодежь совместно с областным правительством.