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Захарова одним словом охарактеризовала реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске

Политика
  /   Обновлено: 25 мая 2021 10:10

Захарова одним словом охарактеризовала реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске
mid.ru  / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала истерикой реакцию западных представителей на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.

Авиалайнер вынужденно приземлился в Минске из-за появившегося сообщения о минировании. На борту самолета находился один из организаторов беспорядков в Белоруссии и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Позже его задержали минские правоохранители.

Запад резко отреагировал на инцидент с самолетом и Протасевичем. Захарова назвала реакцию иностранных представителей истерикой.

#захарова #самолет #белоруссия #Протасевич
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