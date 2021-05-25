Захарова одним словом охарактеризовала реакцию Запада на инцидент с самолетом в Минске

mid.ru / Министерство иностранных дел Российской Федерации

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала истерикой реакцию западных представителей на инцидент с самолетом Ryanair в Белоруссии.

Авиалайнер вынужденно приземлился в Минске из-за появившегося сообщения о минировании. На борту самолета находился один из организаторов беспорядков в Белоруссии и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Позже его задержали минские правоохранители.

Запад резко отреагировал на инцидент с самолетом и Протасевичем. Захарова назвала реакцию иностранных представителей истерикой.