«Афера на афере»: Сатановский жестко осадил Маска с его криптовалютой

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Экономист и ученый-востоковед Евгений Сатановский обвинил американского миллиардера, основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска в жадности и спекуляциях, заявив, что созданная им криптовалюта — очередной «развод».

Так эксперт в своем Telegram-канале отреагировал на недавнее заявление изобретателя в поддержку виртуальных денег против реальных.

«Это его игра. Когда большие парни начинают какую-нибудь долгосрочную спекуляцию, интересует их исключительно собственная прибыль и все их заявления, на которые столь бурно реагирует пресса, подчинены только одному: как бы заработать побольше. Что потом с человечеством будет, их не интересует и никогда не интересовало. <...> Афера на афере и аферой погоняет», – написал экономист.

При этом Сатановский усомнился в эффективности «игры» Маска. По его словам, большинство людей не доверяют ни криптовалюте, ни той «лапше», что вешает им на уши американский бизнесмен, по-прежнему предпочитая иметь в кармане реальные банкноты.

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«Не доведены пока что люди до состояния совсем уж баранов, как их ни пластай. Попробуй у них, деньги отбери. Привычные им, обычные, реальные деньги. Тут-то власть из рук и ускользнёт, сам не поймёшь, как. Горбачёв вон, играл с народом в игры. Ну, и где он теперь? Кто он? Что он может? А там, на политической помойке, ещё столько места...», – заключил эксперт.

Сатановский вспомнил и о других «прогрессивных» идеях. Тут и пропаганда электромобилей, которые, по словам Сатановского, приносят больше вреда, нежели пользы. И борьба с глобальным потеплением. И пресловутое перемирие в конфликте Палестины и Израиля. По мнению политолога, все это не имеет ничего общего с реальностью, а лишь служит «развлечением мировым лидерам».

«Смотришь на всех этих "столпов человечества", и слёзы на глаза наворачиваются. Такое отвратное зрелище... Но многим нравится», – отметил Сатановский.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил Илону Маску приехать в июле в Екатеринбург, чтобы обсудить строительство завода Tesla на территории «Титановой долины».